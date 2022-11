Carnavalsmuseum verkent verhuizing naar Hekellaan: ‘We willen pronken met de koets van de Prins en de Peer’

UPDATE Sinter­klaas swingend onthaald in Den Bosch: ‘In Sint Hertogen­bosch zijn de kindjes het aller­liefst’

DEN BOSCH - Het was zondag een swingende intocht van Sinterklaas in de Bossche binnenstad. Tientallen pieten dansten er op los voor het stadhuis waar Sinterklaas werd ontvangen door burgemeester Jack Mikkers en kinderburgemeester Jasper. De bijzondere bezoeker had een opvallende mededeling.

20 november