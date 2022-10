‘Champignon met spierballen’ tilt tegelvloer op

Kale leilinde naast gekapte boom in Lepel­straat is ‘niet zo optimaal’ als andere bomen: nader onderzoek nodig

DEN BOSCH - De leilinde in de Bossche Lepelstraat naast de in juli gekapte monumentale lindeboom wordt komend jaar opnieuw onderzocht. Volgens een woordvoerder is ‘de kwaliteit niet goed’. Zogenaamde noodkap is nu niet aan de orde.

2 oktober