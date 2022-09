Chauffeur wilde vanwege regen zo dicht mogelijk bij bushokje stoppen en raakte dit met zijn spiegel

Stadsbus botst tegen bushalte in centrum Den Bosch, zes gewonden

DEN BOSCH - Zes mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een stadsbus in de straat Achter het Wild Varken in Den Bosch. Transferiumbus lijn 60 is daar tegen een bushokje gebotst, waar de zes in stonden.

16:19