CHC slaat slag en haalt twee opvallende namen weg bij OJC Rosmalen

Grote winnaar BBB definitief niet in coalitie Aa en Maas: ‘Bewust naar tegenstel­lin­gen gezocht’

HELMOND/DEN BOSCH - De grote winnaar van de verkiezingen voor waterschap Aa en Maas maakt zeker geen deel uit van de nieuwe coalitie. En daar is die partij, de BoerBurgerBeweging, flink ontstemd over. ,,Er is alleen gezocht naar tegenstellingen.”