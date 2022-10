Circus Pallasso komt eindelijk naar Den Bosch, mét acts uit Oekraïne

Update + Video Duikers vinden telefoon in sloot bij knooppunt Empel: ‘Vermoede­lijk is het de telefoon van Sanne’

DEN BOSCH - Duikers van het arrestatieteam hebben vrijdagmiddag in een sloot bij het knooppunt Empel een telefoon gevonden die volgens een woordvoerder van de politie vermoedelijk van Sanne is. De 26-jarige vrouw werd woensdag met de door haar begeleide Hebe (10) levenloos aangetroffen in een auto die 's avonds uit het water is getakeld.

22 oktober