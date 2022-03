Cliënten Cello vinden onderdak in voormalig kantoorpand

Man blijkt al anderhalf jaar lang dood in flat te liggen: ‘Triest dat niemand je mist’

Een overleden man die gisteren in zijn appartement in de Amsterdamstraat in Den Bosch werd gevonden, bleek daar al 1,5 jaar te liggen. Dat meldt de politie. De man zou een natuurlijke dood gestorven zijn. Volgens omwonenden leefde de man als een kluizenaar.

19:28