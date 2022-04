Clubhuis Redding Brigade Rosmalen in brand

De brandweer schaalde snel op naar een middelbrand. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het gebouw al in lichterlaaie. Het pand is een vrijstaand gebouw en wordt als clubhuis gebruikt door de Redding Brigade Rosmalen.

Het dak van het pand brandde volledig af. Ook in het gebouw zelf waren vlammen te zien. De rook die vrijkwam, trok over de snelweg A59. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.