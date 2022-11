Code rood voor Armada’s en Klooster Baptist: gevels zijn niet brandveilig genoeg

Scooterrij­der belandt in het water langs dijk in Den Bosch en raakt ernstig gewond

DEN BOSCH - Een scooterrijder is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op een industrieterrein langs de N279 in Den Bosch. De man reed vermoedelijk rechtdoor op het fietspad en viel daarbij van de dijk het water in. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd met spoed met een ambulance naar het Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht.

14 november