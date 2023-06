Come on Barbie, let's go party! De nieuwe Barbiefilm draait bij de buitenbios én er is een look-a-like contest

Spring niet direct in koud water voor een drenkeling of dier in nood, dit moet je wél doen

DEN BOSCH - Een warme en zonnige dag werd maandag grauw afgesloten: twee mannen verdronken in het water. Waar dat in Elsendorp bij een recreatieplas gebeurde, dook bij Den Bosch een 57-jarige man de Maas in achter zijn hond, met fatale afloop. Titus Visser van de NRZ waarschuwt voor die snelle duik in koud water: ,,Vanaf de eerste seconde kan je al in de kramp schieten.”