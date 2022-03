Corona treft 8 raadsleden en 3 wethouders in Den Bosch

Ontvangers askruisjes in Sint-Jan bidden voor Oekraïne: ‘God is van vrede, niet van oorlog’

DEN BOSCH - Het leutige carnavalsfeest zit er weer op. Voor katholieken de hoogste tijd om in rust en stilte tot herbezinning te komen op weg naar Pasen. De bekering en de vergankelijkheid krijgen gestalte op Aswoensdag door de ontvangst van het askruisje. De belangstelling hiervoor was ditmaal groot in de Sint-Jan, waar ook aandacht was voor de ‘duivelse zinloosheid’ rondom de oorlog in Oekraïne.

2 maart