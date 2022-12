Crowdfunding voor nieuwe horecazaak in Korenbrugstraat levert tonnen op: ‘Prachtig resultaat’

Recordaan­tal woningen in Den Bosch opgeleverd: wethouder juicht om ‘mooie’ cijfers

DEN BOSCH – Goed nieuws voor woningzoekers: de bouw van nieuwe huizen in Den Bosch komt op stoom. Het afgelopen kwartaal is er een recordaantal woningen bijgekomen. Wel maakt wethouder Pieter Paul Slikker zich zorgen over de toekomst.

29 november