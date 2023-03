Daaf (19) ziet belagers na mishandeling op Paaspop terug in de rechtbank: ‘Helse pijn en angst’

Horecaman Peter van Amerongen van restaurant La Cour in Paleiskwar­tier plotseling overleden

DEN BOSCH - Horecaman Peter van Amerongen was met zijn restaurant La Cour aan de Leeghwaterlaan een man van het eerste uur in het Paleiskwartier in Den Bosch. Afgelopen zondag overleed hij plotseling op 63-jarige leeftijd.