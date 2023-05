Dag extra vrij! Deze leuke dingen doe je op hemelvaart in Den Bosch

Bossche componist Wouter Hardy geeft met derde Songfesti­val-suc­ces finale alsnog oranje tintje: ‘Gaan iedereen verrassen’

DEN BOSCH/LIVERPOOL - Mia en Dion staan niet in de finale van zaterdagavond, maar dat wil niet zeggen dat het Songfestival niet rood-wit-blauw kleurt. Twee Brabanders houden de nationale eer hoog, onder wie de Bossche componist Wouter Hardy. De Estse Alika zingt in de finale ‘zijn’ Bridges, het derde Eurovisie-succesnummer van Hardy: ,,Had dit als klein jongetje nooit gedacht.”