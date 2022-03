Dagbesteding Schijndel en Vught voor mensen met een beperking samen verder; open dag met activiteiten

Beide dagbestedingen werden ruim drie jaar geleden opgericht en bieden mensen met een (verstandelijke) beperking, lichte vorm van dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH) in een huiselijke sfeer een zinvolle dagbesteding door muzikaal en creatief bezig te zijn maar ook beweging en spel worden aangeboden.

Om het samengaan te vieren is er vrijdag een feestelijke open dag. Tijdens deze dag kunnen de bezoekers op de locatie Industrieweg 30 tussen 13.00 en 20.00 uur zelf ook actief meedoen. Op het programma staan onder andere: karaoke zingen, creatief bezig zijn, optredens, DJ lessen én er is in samenwerking met theater Markant in Uden een heuse studio ingericht.

Ontstaan van de twee dagbestedingen

Het Andere Atelier in Vught was een droom van Marguerite Driel. Zij is moeder van een dochter met een beperking en kreeg te maken met de vele onmogelijkheden op zorggebied. Als professional in het zorgveld ontkwam ook zij niet aan de uitdagingen in dit werk. Ook verzorgde ze enkele jaren haar dementerende moeder.