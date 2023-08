De Cultuurzomer van Davide Bellotta: ‘Hoge bergen, een prachtige zee en mooie heuvels in slechts een uur rijden’

De ooit zo ongeduldi­ge laatbloei­er van FC Den Bosch leert snel bij RKC: ‘Ik had er meer uit kunnen halen’

Het ging snel, heel snel: nadat Bart Tinus (37) vorig jaar in februari solliciteerde als keeperstrainer bij RKC kon hij direct aan de slag. Zo is de boomlange Bosschenaar alsnog in het profvoetbal terecht gekomen, nadat hij als speler van FC Den Bosch nét te weinig geduld had en een laatbloeier was.