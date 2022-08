De gouden draak draagt een rode Vuelta-trui (en zó fietsen de wielrenners door Den Bosch)

DEN BOSCH - De Sloveen Primož Roglič van Jumbo-Visma mag dan wel de afgelopen drie edities van de Vuelta hebben gewonnen, voorlopig zit de rode (leiders)trui van de wielerkoers om Bossche schouders. De gouden draak van de Drakenfontein in Den Bosch is sinds dinsdagavond namelijk gehuld in het rood.