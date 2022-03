De koffie pruttelt weer in de Huiskamer Bij Katrien

„Zalig, om een uurtje naar buiten te kunnen. Heerlijk onder de mensen”, steekt Annemarie van Lokven-Spierings (82) van wal tijdens de geplande koffiestop in het ‘thuishonk’. „Een fijne afleiding, want de hele dag binnenblijven is niks.” Ze tobt met haar gezondheid, de reden waarom ze in het Bossche woon-zorgcentrum Antoniegaarde verblijft. „Ik kom uit een groot gezin van elf kinderen. Vroeger heb ik dus altijd veel gekwebbeld, maar ook later in mijn leven. Als je dan ineens eenzaam in je appartement zit te koekeloeren, is dat enorm wennen.”