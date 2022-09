De onvoorspelbare wereld van het duikteam van de brandweer: troebel water, slecht zicht en obstakels

In de Oosterplas is iemand kopje onder gegaan en niet meer bovengekomen. Dus is deze woensdag ploeg B van brandweerpost ’s-Hertogenbosch opgeroepen. Je zou denken dat in allerijl naar de plaats des onheils is gereden, dat de brandweerduikers zich op de kazerne al in hun duikuitrusting hebben gehesen. Niets is minder waar, op hun gemak doen ze dat aan de waterkant. Immers, in dit geval is het slachtoffer een oefenpop die op de bodem ligt. Vandaag is de wekelijkse oefendag.

Overlevingskans voor de drenkeling

Als het wél menens is, telt elke minuut. ,,Dan trekken de duikteamleden op de kazerne hun duikpak aan en gaan op pad in een van onze twee speciale brandweerwagens, waarvan één met boot”, zegt Alwin van Hemert (44), plaatsvervangend ploegchef 24-uursdienst. ,,Wij hanteren het gouden uur. Binnen dit uur heeft een drenkeling - afhankelijk van een aantal factoren - nog een overlevingskans.”

In de zomer krijgen we meer meldingen, zegt duikinstructeur Michel Verreijt (49). ,,Met lekker weer zijn er meer mensen in en op het water. Sommigen kunnen slecht zwemmen, anderen worden overmoedig en denken de plas of rivier wel even over te zwemmen en komen dan in problemen. Door het jaar heen wordt het duikteam regelmatig opgeroepen; een zwemmer in moeilijkheden of een voertuig dat te water raakt. Het duikteam opereert ook in delen van de aangrenzende regio’s.”

Quote In de duiktoren, een negen meter diep zwembad, kan veilig en geconditio­neerd getraind worden Alwin van Hemert, , brandweer Brabant-Noord

Als brandweerduiker ben je onderdeel van de brandweerploeg. Eerst wordt de reguliere opleiding van manschap behaald, waarin je alle facetten van het brandweervak leert. Daarna volgt de specialistische opleiding tot brandweerduiker. Een pittige opleiding met nog een regionale aanvulling. Er wordt veel geoefend om vakbekwaam en gecertificeerd te blijven. Dit laatste gebeurt in een duiktoren. Michel: ,,In dit negen meter diep zwembad kan veilig en geconditioneerd getraind worden.”

Wat tref je aan?

Deze oefendag oefenen ze hun skills in de Oosterplas. Vaak trainen ze ook buiten Den Bosch in soms onbekend water. Alwin: ,,Het is van belang een goed beeld te schetsen van de situatie ter plaatse. Wat tref je aan? Hoe kun je de plek gemakkelijk bereiken? De duikploegleider maakt een taakrisicoanalyse en deelt deze met de duikers.”

Duiken naar een gezonken auto of naar een vermeend slachtoffer: dat geeft de nodige spanning. Komt bij dat de omstandigheden dikwijls lastig zijn: troebel water, slecht zicht, obstakels op de bodem. ,,Je komt in een onvoorspelbare wereld terecht”, zeggen Alwin en Michel. ,,Het is zaak om zeer alert te zijn en rustig te blijven.” Voor de veiligheid zitten de duikers vast aan een seinlijn waar via zij met de duikploegleider aan de kant communiceren. ,,Redden is belangrijk, maar je eigen veiligheid staat voorop.”