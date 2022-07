De oppas die onderduikster bleek te zijn: Zoon en kleinkinderen bezoeken huis in Vught waar ze zich schuil hield

,,Na de oorlog was ze meteen vertrokken”, vertelt de nu 86-jarige Hein Terwindt. Hij is er nog altijd een beetje beteuterd van. ,,Ik kan me niet herinneren dat ze gedag heeft gezegd en we hadden toch echt een goede band.”



Hij vertelt zijn verhaal op deze zonnige vrijdag tegen Ernst Voss, de zoon van Gerda. Die heeft aan het begin van hun vakantie in Nederland zijn gezin meegenomen om de plek te laten zien waar zijn moeder, hun oma, tijdens de oorlog verbleef. Piet de Haan, eigenaar van het huis sinds 2011, ontving de familie uit Israël met open armen en vertelde vol overgave over de geschiedenis van het huis en over de bijzondere ontdekkingen die hij deed toen hij het huis elf jaar geleden liet opknappen.