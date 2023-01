De overheid moet dierproeven gaan verbieden

INTERVIEW De Bevers hebben elkaar nodig, weet Kees: ‘John zingt, ik doe de rest’

ENGELEN – John, die kenden we al. Maar dankzij docusoap De Bevers staat nu ook manager én echtgenoot Kees in de spotlights. ,,Sta ik in de Action, beginnen wildvreemden te vertellen dat ze mij zo’n leuke man vinden.”

8 januari