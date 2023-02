De stad van Marcel Ploegmakers:‘Bijzonder hoeveel mensen zich hier inzetten voor een ander’

Den Bosch spreekt zich uit over noodopvang Kasteel Meerwijk: ‘Ook wij vinden dat het beter moet’

DEN BOSCH - Het moet beter. Dat vinden burgemeester en wethouders van Den Bosch van de noodopvang bij Kasteel Meerwijk naar aanleiding van artikelen in Brabants Dagblad en Trouw over een gebrek aan hygiëne en veiligheid op het terrein. De bezoekersregeling voor de noodopvang is ondertussen aangepast.