De stad van Marcel van Zwam: ‘Soms pak ik nog de microfoon, even zingen’

Bisdom Den Bosch krijgt reliek van heilige Titus Brandsma

Het bisdom Den Bosch krijgt een reliek van de vorige week zondag heiligverklaarde Titus Brandsma. Het gaat om een stukje van een habijt die de pater karmeliet heeft gedragen. Het reliek wordt zondag binnengedragen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch tijdens een nationale dankviering voor de canonisatie. Later dit jaar wordt het reliek in een nieuw bronzen beeld van Sint Titus in de kathedraal geplaatst.

22 mei