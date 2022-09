De Stad van Marisca van Gent: ‘Waarschijnlijk word ik ook uitgestrooid in Den Bosch’

Bossche konings­huis­spe­ci­a­list bezocht Buckingham Palace met konings­paar: ‘Koningin Elizabeth was altijd scherp en had veel humor’

DEN BOSCH - Over de hele wereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Koningshuis-journalist Rick Evers uit Den Bosch woonde in 2018 een staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de vorstin bij en was onder de indruk van de warme vriendschap tussen de royals.

