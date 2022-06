De Stolp in Den Bosch raakt beheer en bestuur kwijt, wijkcentrum gaat door

Gerard (78) en Angelique Fasol (50) beheren De Stolp sinds 1990. Gerard ging ruim tien jaar terug met pensioen, maar is als ‘supervrijwilliger’ nog altijd sterk betrokken bij het beheer van wijkcentrum in de Aawijk. ,,De Stolp is financieel gezond en de bezetting is goed, maar we moeten het met steeds minder vrijwilligers zien te bolwerken", zegt Fasol. ,,Dat is voor ons wel de belangrijkste reden om ermee op te houden, hoe moeilijk die keuze ook is.”