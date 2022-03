De techneut die de politiek is ingegaan en liever de mouwen opstroopt

Een echte Brabander, zo voelt de 46-jarige Roy Geers zich in ieder geval. Ga maar na: geboren in het kerkdorp Langenboom en gewoond in onder meer Woensel (Eindhoven), Vlijmen, Tilburg en in de wijken Zuid (twee keer) en West in Den Bosch. Hij woont nu met echtgenote en zoon en dochter in Empel, waar hij ook bekend staat vanwege zijn barbecuekunsten. Hij werkte als adviseur in de bouw (als zelfstandig ondernemer) voordat hij politiek actief werd. Rosmalens Belang was voor Geers de meest voor de hand liggende keuze, zegt hij zelf. Dat begon in 2012 met interesse, drie jaar later sloot Geers zich definitief aan om politiek actief voor te worden. Zijn inspiratie ligt dan ook bij de inzet voor wijken en dorpen.