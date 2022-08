Deelnemers Ien en Gerard aan ‘We zijn er Bijna’ weer thuis in Den Bosch: ‘Wat je ziet is allemaal spontaan’

Hun Nissan Qashqai met trekhaak staat bij hun rijtjeshuis in de Kruiskamp. De Adria caravan is gestald in Hedikhuizen. Gerard van der Loo: ,,We gaan binnenkort alleen met de auto een paar dagen naar Duitsland. Daar komen we graag. Er is even genoeg gereden met onze caravan. Vanuit Nederland hebben we met de rondreis dik zevenduizend kilometer gereden.”