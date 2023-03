Den Bosch heeft dadelijk de twee grootste bedrijven van Nederland in de stad: bier en chips

Vught roept Molukse gemeen­schap op mee te denken over speciale status voor graven KNIL-militairen

VUGHT - Vught wil onderzoeken of het mogelijk is om de graven van Molukse KNIL-militairen, op de algemene begraafplaats aan de St.-Elisabethstraat in Vught, een bijzondere status te geven. Leden van de Molukse gemeenschap worden opgeroepen om hierover mee te denken.