Den Bosch krijgt nu snel zestien jeu-de-boulesbanen, nog net voor het EK

De openingsdatum voor de zestien jeu-de-boulesbanen is al gepland: zaterdag 9 juli. ,,Dan zijn we mooi net op tijd klaar voor het Europees kampioenschap in Den Bosch”, zegt voorzitter Antoon van Mil. Het EK heeft van 13 tot en met 17 juli plaats op de Parade. ,,We gaan bekijken of onze banen kunnen worden gebruikt door de landenteams om in te spelen. De wedstrijden zelf zijn uiteraard op de Parade.”