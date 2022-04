Den Bosch legt flitsbezorgdiensten voorlopig aan banden: ‘Aantasting van woon- en leefklimaat’

Gerrie opent ‘shop voor nop’, oorlogs­vluch­te­ling Marharyta (10) winkelt er graag

VUGHT - Gerrie van Keulen uit Vught besloot ‘wat spullen’ in te zamelen voor Oekraïne maar het liep al snel uit de hand, in positieve zin. In vier weken tijd stampte ze een verzamelpunt, ‘Shop voor Nop’ én ontmoetingscentrum voor mensen in nood uit de grond. Met hulp van zo’n 50 vrijwilligers.

