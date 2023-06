Den Bosch wil ook ’stille’ burgers horen over toekomst zorg: ‘Het moet sowieso anders’

De Brabantse tropenja­ren van The Champ, altijd in maatpak en bordeel­slui­pers: ‘Hij botste nogal met ons’

Hij is nu vooral bekend van zijn wilde Afrikaanse avonturen en opmerkelijke filmpjes in gebrekkig Engels. Maar óók als beginnend trainer was The Champ al een aparte vogel, licht ontvlambaar en ontzettend gek op zichzelf én vrouwelijk schoon. Een terugblik op de Brabantse tropenjaren van Pieter de Jongh (52). ,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”