Deze drie zorgzame zussen wonen al 73 jaar samen: ‘Geen man en kinderen nodig om gelukkig te zijn’

Laat ons lekker onder elkaar ons taaltje spreken en er trots op zijn

Volgens taalkundige Kristel Doreleijers ervaren veel mensen ons Brabantse dialect als boers en dom [BD 23 augustus; ‘Brabantse jongeren niet blij met negatief imago dialect’]. Hoezo? Wat te denken van een Hollander die ‘effe gaat leggen’ en een weerman op RTL 4 die in onvervalst Haags de vooruitzichten opsomt: ‘Een aantal depressies komen onze kant op’ in plaats van enkelvoud te gebruiken. Een of andere Hollander is op tv begonnen met een nieuwe vervoeging van het werkwoord ‘kunnen’. Jij kan in plaats van jij kunt begint nu al algemeen te worden. Verder vind ik ons geliefde Noord-Brabants beter Nederlands dan het gebrabbel boven de rivieren in Holland. Hun lopen over een bruggetje. Twee keer kleiner dan een brug. Wij spreken dan weliswaar dialect maar we hebben het wel over een brugske. Brabanders houden niet van overdrijven. Het zogenaamd Algemeen Beschaafd (!) Nederlands spreekt over eieren en kinderen. Waar komt die idioterie vandaan? Alles dubbel meervoud. Neem een Brabander, die spreekt over aier en keinder. Op zich is dat niet zo uniek want onze oosterburen doen dat ook. Alleen de alleswetende Hollander heeft ooit beschikt dat het anders moet.