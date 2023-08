Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Analyse Bossche seizoen­ster­ras­sen: het is moeilijk te volgen of je moet het dak op

DEN BOSCH - Bossche horecaondernemers mogen sinds april een vergunning aanvragen voor een seizoensterras. Op papier is dat veelbelovend. Maar in de praktijk krijgt de ene na de andere ondernemer te horen dat hij of zij een streep moet zetten door de extra stoelen.