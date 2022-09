Deze maatregelen moeten Bosschenaren door de (koude) winter helpen: een klusbus, bespaarcoach en extra's

Leerlingen en docenten Rodenborch blij met nieuwe school: ‘Je krijgt gewoon zin om te leren’

ROSMALEN - Het is met recht een binnenkomer, de centrale hal van het nieuwe Rodenborch-College in Rosmalen. Hoog, licht, een grootse centrale trap die tevens tribune is en op drie verdiepingen toegang tot bijzondere lesruimtes.

