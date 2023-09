Deze winkel aan de Pensmarkt in Den Bosch is tijdelijk dicht (en gaat verder onder nieuwe naam)

In ‘B&B vol liefde’ schoot cupido niet raak, maar in Brabant werd Olof (76) knetterver­liefd

VUGHT - Dochters die via sociale media hun moeders aanbieden voor een romantisch afspraakje. Of vrouwen die zelf een foto sturen in de hoop dat hij in katzwijm valt. Olof Ormeling (76) maakt het dagelijks mee sinds hij deze zomer dagelijks met zijn hoofd op tv was.