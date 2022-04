Dial Q Filmquiz keert terug in de Verkadefabriek: ‘Laagdrempelig en pittig tegelijk’

Foeilelij­ke elektra­kast in Den Bosch verandert in kunstzinni­ge geveltuin­kast

DEN BOSCH - De meeste elektrakasten verdienen - zachtjes uitgedrukt - niet bepaald de schoonheidsprijs. Het wordt opeens een heel ander verhaal wanneer een kunstenaar aan de slag gaat om het object met de twijfelachtige uitstraling om te toveren in een kunstzinnige geveltuinkast. Dat gebeurde afgelopen weekend in de Enkevoirtstraat in Den Bosch.

19 april