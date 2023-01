Dierentehuis in Den Bosch is in beeld voor zieke zwanen, roofvogels en andere ‘wilde’ dieren

Yoast geen partij voor sterk Heroes: ,,Toch was het verdedi­gend niet goed genoeg vandaag”

De zegereeks van Heroes Den Bosch in de BNXT League duurt voort. Voor de dertiende maal in dertien wedstrijd heeft de formatie van coach Erik Braal gewonnen. Het sterk spelende Yoast United kon in de Maaspoort geen vuist maken: 91-71.

18 januari