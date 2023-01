Dieven hebben het op Mercedes-sturen gemunt in Rosmalen: ‘Ik bleek de vijfde te zijn’

Vuelta in Den Bosch: tienduizen­den bezoekers en een ton ‘winst’

DEN BOSCH – Een tonnetje ‘winst’ en bijna 30.000 bezoekers in de Bossche straten. Het is de oogst van de doortocht van wielerronde La Vuelta door Den Bosch vorig jaar augustus. De Nederlandse driedaagse bracht in totaal miljoenen in het laatje.

26 januari