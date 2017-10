Dieven zetten gloednieuwe auto van Louis (57) op stenen: 'Ons pap wilde nog wegrijden'

Volgens Johan, zoon van Louis, had zijn vader in eerste instantie niets in de gaten. ,,Hij stapte in en probeerde nog weg te rijden, terwijl hij helemaal geen banden meer had”, vertelt hij. ,,Pas toen hij het gaspedaal in trapte, merkte hij dat er iets mis was.”



De auto van Louis stond op de oprit geparkeerd, aan de Admiraliteitslaan in de Bossche wijk Kruiskamp. ,,Hij baalt als een stekker, want hij had de auto pas een paar maanden en is er superzuinig op. Hopelijk gaat alles lukken met de verzekering.”