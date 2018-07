Dode en zwaargewonde bij ongeval met quad op A2 bij Den Bosch

De traumahelikopter is op de A2 geland. Het verkeer staat in beide richtingen stil. De snelweg is dicht in de richting van Utrecht, waarschijnlijk blijft de A2 nog urenlang afgesloten. Het verkeer richting Utrecht kan omrijden via Waalwijk via de A59, de A27 en de A15.



Verkeersspecialisten onderzoeken de toedracht van het ongeval. Bij het ongeluk zijn geen andere voertuigen betrokken.



Het is nog onduidelijk om wat voor type quad het gaat. Met bepaalde quads die een kentekenregistratie hebben, is het toegestaan om op snelwegen te rijden, maar er zijn ook quads waarmee dat niet mag.