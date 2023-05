Doelpunten zijn onder trainer Tomasz Kaczmarek duur bij FC Den Bosch

‘Kopen Zonder Kijken’ een jaar later: is in het bonte huis van Lotte en Rob alles nog roze?

ROSSUM/DEN BOSCH - De meest spraakmakende aflevering van het populaire tv-programma Kopen Zonder Kijken ging vorig seizoen over Lotte en Rob in Rossum. In hun nieuwe huis ging styliste Roos helemaal los. Zit het roze bloemenbehang nog op de muur?