Doorgaan Bossche regering is geen appeltje-eitje

Geen reclame vóór, maar statement tégen Dutch Masters langs de weg in Den Bosch

DEN BOSCH - Het is je vergeven wanneer, als je even vlug kijkt, er een reclame voor de komende Dutch Masters-Indoor Brabant in ziet: de posters met een springend paard langs de kant van wegen verspreid door Den Bosch. Maar dat is het niet. ‘Paardensport = dierenleed’, staat erop. Een actie van organisatie Dier & Recht, maar Dutch Masters zelf zegt dat elk paard goed wordt behandeld.

11 maart