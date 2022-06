‘Draak’ eet oude versleten brug over Drongelens Kanaal in Cromvoirt snel op

Het laatste golfballetje was zondag nog maar nauwelijks geslagen bij de Dutch Open in Cromvoirt of de werklieden van aannemingsbedrijf Vissers-Ploegmakers uit Oss stonden klaar om korte metten te maken met de versmalde brug waar betonrot in is geconstateerd. Zware voertuigen mochten al langer niet meer de brug over. Na twee dagen slopen is er woensdagmiddag niet veel meer over van de brug uit 1950 die deels nog op fundamenten van een in de Tweede Oorlog opgeblazen voorganger uit 1907 rust.