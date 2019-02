Drie doden te betreuren door ongeluk op de A59 bij Rosmalen

Rond 05.30 uur kwam een melding binnen van een ongeluk op de A59. Een auto was bij de afrit Rosmalen van de weg geraakt, vermoedelijk ergens tegenaan gereden en over de kop geslagen. Daarna is het voertuig in brand gevlogen.



De hulpdiensten, waaronder de brandweer en de politie, rukten massaal uit. Een getuige van het ongeluk heeft nog geprobeerd om te blussen en de mensen uit de auto te redden, maar dat was onmogelijk.



De politie liet vanochtend weten dat twee mensen in de betrokken auto zaten en dat zij het ongeluk niet hadden overleefd. Bij het bergen van het voertuig werd echter duidelijk dat drie mensen waren omgekomen door het ongeluk. Hun identiteit is nog niet bekend.



Volgens de politie zijn voor zover bekend geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Ook raakte, buiten de inzittenden, niemand gewond. De politie hoopt dat technisch onderzoek meer duidelijkheid zal verschaffen over de oorzaak van het ongeval.



Vanwege het ongeluk was de snelweg voorbij knooppunt Hintham richting Oss enkele uren afgesloten. Rond 09.45 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldde de ANWB.