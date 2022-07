Drie gewonden bij botsing op A2 bij Den Bosch, drie kinderen ongedeerd

Ouders vrezen dodelijk ongeluk op Oude Baan in Rosmalen: ‘Auto’s rijden veel te hard’

ROSMALEN - Grote zorgen bij ouders van kindcentrum De Troubadour over de verkeerssituatie op de Oude Baan en Molenstraat in Rosmalen. Het is volgens hen wachten op een nieuw ongeval. ,,Soms houd ik mijn hart vast.’’

30 juni