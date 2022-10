Dronken man is de weg kwijt en loopt over vluchtstrook van A2 bij Vught

Zwembad Ouwerkerk Vught in zwaar weer: prijzen omhoog en minder activitei­ten

VUGHT - Of het nu om babyzwemmen of aquajoggen gaat, vrijwel álle activiteiten in zwembad Ouwerkerk in Vught staan op een lager pitje. Oók de zwemlessen. De reden: Laco kampt met een ernstig personeelstekort. Ook zijn er zorgen over de stijgende energieprijzen.

27 oktober