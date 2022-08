Duikers zoeken naar jonge meiden die op luchtbed Engelermeer over wilden steken, meiden zijn terecht

In de noodopvang Asielzoe­ker Gamal en zijn gezin snakken naar een stabiel leven: ‘Acht jaar hebben we al verspild met niks doen’

ROSMALEN - In drie grote, witte tenten bij het Autotron in Rosmalen leven zo’n 300 asielzoekers iedere dag in spanning, wachtend op het verlossende woord. Ieder heeft een eigen verhaal, maar allemaal hopen ze op hetzelfde: een nieuw leven in Nederland. Zoals Gamal uit Jemen.

12 augustus