Duikers zoeken naar jonge meiden die op luchtbed Engelermeer over wilden steken, meisjes zijn terecht

Dobberen in een meer vol blauwalg, verkoelend maar niet verstandig

KERKDRIEL - Een duik nemen in een meer vol blauwalg. De een rent geschrokken het water uit, anderen zwemmen onbekommerd door. Dat laatste is niet slim, zeggen wetenschappers. Blauwalg is gevaarlijk en in deze steeds hetere zomers neemt de groene plaag enorm toe.

10 augustus