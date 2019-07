Duizend varkensboeren gaan snel stoppen met hun bedrijf

In Brabant, Gelderland en Noord-Limburg worden respectievelijk 6, 2 en 2 van de 12 miljoen varkens in Nederland gehouden. 70 procent is voor de export.



Gedwongen stoppen is niet aan de orde. Boeren kunnen aanspraak maken op de saneerdersregeling indien de omgeving geuroverlast ervaart. Daar kan volgens POV-voorzitter Linda Janssen uit Erlecom sprake van zijn in traditionele varkensgebieden als Brabant, Achterhoek en Zuid-Gelderland.



,,Maar overlast hebben mensen ook in buitengebieden. Strikte normen zijn er niet, het is een subjectieve waarneming. Per boer moet daarnaar gekeken worden.”



Volgens Janssen is in dit stadium nog niet aan te geven welke boeren stoppen. Dat kunnen volgens haar kleine, maar ook grote bedrijven zijn, en oude, maar ook nog relatief nieuwe. ,,Er zitten boeren tussen die op de huidige plek geen toekomstperspectief zien en de saneringsregeling gebruiken om op een andere locatie verder te gaan.”