Duizenden boeken in tranen, want ze moeten ruimte maken voor nieuwe bij Adr. Heinen

Burhan is blij dat zijn leerlingen pizza eten voor Giro 555: ‘Dit soort acties geeft hoop’

ZALTBOMMEL - Voor een keer geen brood mee naar school, maar in de pauze pizza kopen. Zo zamelde het Cambium College in Zaltbommel geld in voor de slachtoffers van de aardbeving. Tot ontroering van de docent Engels die uit Turkije komt. Familie van hem is overleden bij de ramp.