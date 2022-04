Duizenden bomen plat voor plannen met spoor, N65 en gevangenis: ‘Het is verschrikkelijk’

Ein-de-lijk: Beste Bossche Gebouw 2015-2020 wordt bekend

DEN BOSCH - Architectuurliefhebbers in Den Bosch hebben er even op moeten wachten, maar binnenkort is het zover: het Beste Bossche Gebouw van 2015-2020 wordt bekendgemaakt. Op 14 april in de Willem Twee krijgt de winnaar eeuwige roem voorgeschoteld.

5 april